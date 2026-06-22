５円玉は「一粒万倍」。 種銭にして金運アップ！ 人からもらったお守りやおみくじを、大事にお財布に入れていませんか？ でも、お金ってけっこう汚れていますよね。それと一緒にお守りを財布に入れると、お守りまで汚れてしまい、ご利益も減退してしまう気がします。そこでオススメしたいのが、５円玉をお守りにする方法です。５円玉に描かれている稲穂は「一粒万倍」と言われ、「一粒の籾が万倍にも実る」という縁起物。