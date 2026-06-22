世界のプラネタリウム関係者や専門家が集まる国際会議が福岡市で始まりました。 メイン会場となる福岡市中央区の福岡市科学館では22日、開会のセレモニーが開かれました。この会議は、50か国以上のプラネタリウム関係者でつくる国際プラネタリウム協会が開いているもので、日本での開催は30年ぶりです。天文学や映像の専門家が26日まで、星空をより魅力的に伝える方法や、最新の投影技術について議論します。会議を誘致