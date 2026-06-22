【新興国通貨】ドル高優勢も、少し戻す=中国人民元 休み明けのドル人民元はドルの全面高傾向を受けて上昇して始まり、６．７７７２元を付けたが、その後６．７７台前半に落としてきている。行き過ぎたドル高にも警戒感。 対円では円安もあり２３．８５円前後での推移と、先週末よりもやや円安圏。18日に付けた２３．８８２円がポイント。 CNYJPY23.851USDCNY6.7723