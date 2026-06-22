東京午前のドル円は１６１．６０円付近まで水準を切り上げた。週明けは全般的に円売り・ドル買いがやや優勢だが、値動きはあまり目立たない。スイスで始まった米国とイランの協議が手掛かりの中心で、交渉が進展したとの認識が伝わっているが材料視しづらく、積極的な売買は見送られている。連休明けのニューヨーク勢の動向を見定めようとする市場参加者が多い。 ユーロ円は１８５．２８円付近、ポンド