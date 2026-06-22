【新興国通貨】先週末のドルペソは米国休場の中やや上値が重い展開=メキシコペソ 先週末のドルペソは木曜日高値をわずかに超える１７．４０２２を付けた後、やや上値が重くなり、１７．３０ペソ台推移。週明けは１７．３６を一時付けるなど、ややしっかりも、そこからの買いには慎重。 ペソ円は円安が優勢で９．３２円前後と先週前半に付けた９．３３円台の高値圏を意識する展開。 USDMXN 17.3348MXNJPY9.3184