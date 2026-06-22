女優の木村多江（５５）が幼少期ショットを公開し、話題を呼んでいる。２２日までに自身のインスタグラムを更新し、「お父さんがいたから今の私がいる。お父さんが長く生きられなかった分リレーのバトンをもらったから走るよ。ありがとう。」と、２１日の父の日にちなんで、幼い頃に父と撮った親子ショットを披露している。この投稿にフォロワーからは「めちゃくちゃカッコ良いですね！さすがたえさんのお父さま！！！」「素