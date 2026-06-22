◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＧ組第２戦ニュージーランド１―３エジプト（２１日、ＢＣプレース・バンクーバー）ＦＩＦＡランク２９位のエジプトは同８５位のニュージーランドに３―１で勝利し、Ｗ杯での初白星を手にした。決勝トーナメント進出へ勝ち点３が欲しい試合だったが、前半１５分に左のＣＫからＤＦサーマンにヘディングシュートを決められ、先制点を許す。そのまま前半を終えた。しかし、後半はエジプトの