◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＧ組第２戦ニュージーランド１―３エジプト（２１日、ＢＣプレース・バンクーバー）ＦＩＦＡランク８５位のニュージーランドは同２９位のエジプトに１―３で敗れ、Ｇ組最下位となった。１９８２年大会で初出場、２０１０年大会で２度目の出場をしたが、まだ勝利はなし。待望の勝ち点３へ、先制に成功した。前半１５分に左のＣＫのチャンスを得ると、ＤＦサーマンがヘディグシュートを決め、