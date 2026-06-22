日本テレビ系情報バラエティー番組「ＤａｙＤａｙ．」（月〜金曜・午前９時）は２２日、サッカー北中米Ｗ杯で日本がチュニジアに勝利したことを報じた。日本代表は２０日（日本時間２１日）、メキシコ・モンテレイ競技場で１次リーグ第２戦でチュニジアと戦い４―０で勝利。勝ち点を４に伸ばした。同局は同試合を解説に元日本代表ＭＦ本田圭佑を迎えて生中継。番組では試合は日本のゴールラッシュとなり「イケイケドンドンや