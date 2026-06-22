こんにちは！みなさん！6月のコラムをお届けします！梅雨真っ只中ですね……。じめじめ、むしむし。寒い日もあったり、と思えば急に暑くなったり。皆さま、いかがお過ごしでしょうか？？わたしは先日発表させていただきましたが、8月末に舞台『図にのってかき始める』への出演が決まったり、「お労りラジオ」の放送局が新しくなったり、しばらくお休みしていたクリエイター活動を再開したり……と、充実した日々を送っています！上