純烈のリーダー・酒井一圭がプロデュースする４人組男性歌謡グループ「モナキ」が２２日、都内で行われたファミリーマート「味わうごほうびフルーツ」フラッペ発表会・試飲会に出席した。モナキは４月に発表したデビュー曲「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」がＳＮＳを中心に大きな話題を呼んでいる。商品にちなみ、最近ヒヤッとしたことを問われると、じんは飲食店の店員にケンケンと間違えられたことを告白。「とある