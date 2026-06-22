１６日、海油工程天津スマート化製造基地で撮影した構造物プレハブ工場。（天津＝新華社記者／李然）【新華社天津6月22日】中国石油大手、中国海洋石油集団（CNOOC）傘下の海洋石油工程が運営する天津スマート製造基地は、海洋エンジニアリング技術の開発、設備製造、海上油田・ガス田の操業と保守を一体化した総合拠点となっている。基地は第5世代移動通信システム（5G）やビッグデータ、人工知能（AI）などの先端技術を幅広