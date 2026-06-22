千葉県船橋市の集合住宅で、知人の50歳の男性を刃物で刺すなどして殺害したとして、63歳の男が逮捕されました。警察によりますと、柚木守容疑者は20日深夜から21日未明にかけて、船橋市の集合住宅の自室で知人の節田孝幸さんの腹を刃物で刺すなどして殺害した疑いがもたれています。当時、柚木容疑者は節田さんと、共通の知人の女性と3人で飲酒をしていて、事件後に女性が110番通報し、柚木容疑者と女性が任意同行されたということ