ジャパンアクションエンタープライズ（JAE）は22日、所属俳優・清家利一さんが亡くなったと正式発表した。公式Xに「訃報」を掲載した。【画像】清家利一さん死去家族一同のメッセージ（全文）同社は「弊社所属俳優14期、清家利一につきまして、2026年6月17日逝去いたしました。皆様方の生前のご厚情に心よりの感謝と共に、謹んでご通知申し上げます。お通夜ご葬儀に関してご遺族の意向により近親者のみにて6月20日執り行わせ