サッカーFIFAワールドカップ2026のグループステージ第2戦で圧倒的な強さを見せつけ、チュニジアに4対0で快勝した日本代表。その強さを世界はどう見たのか？各国のメディアは日本の強さを「本物」と受け止め、強豪国からは「強敵」との評価も出ている。1930年から始まったサッカーワールドカップの歴史において、1998年に初出場を果たした日本は長らく、サッカー界における“発展途上国”だった。ワールドカップ初出場後も、日本と