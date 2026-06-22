千葉ロッテマリーンズは、12月下旬に開催予定の「NPBジュニアトーナメントKONAMICUP2026」に出場するマリーンズジュニアチームの選考会応募受付を22日午後3時に開始する。対象は2014年4月2日〜2015年4月1日生まれの小学6年生で、応募期間は6月22日午後3時から7月6日午後3時まで。1次選考会は7月21、22、23日に実施予定。選考会ではボール回し、遠投、スイング、塁間走、内野守備などを行う。マリーンズジュニア2026の監