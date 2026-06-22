岐阜県各務原市の「アクア・トトぎふ」で、今月生まれたばかりのカルガモの赤ちゃんが元気な姿を見せています。母親の後ろについて一生懸命泳ぐ、小さなカルガモ。各務原市の水族館「アクア・トトぎふ」では、今月13日にカルガモの赤ちゃん3羽が生まれ、そのうち2羽が水槽の中で元気に泳いでいます。小さな体と黄色の体毛がかわいらしい赤ちゃんですが、カルガモは成長が早く、1カ月ほどで成鳥と同じ姿に変わるということで