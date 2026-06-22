【第103話】 6月22日 公開 第103話「牽制？」を読む 【拡大画像へ】 小学館は6月22日、mmk氏によるマンガ「となりの席のヤツがそういう目で見てくる」の第103話「牽制？」をサンデーうぇぶりにて公開した。 第103話では、池沢がこころに日焼け止めを塗ろうと奮闘。しかし、彼女に触れるたびにどぎまぎしてしまい……。 サンデーうぇぶり「となりの席のヤツがそう