【最終話】 6月22日 公開 最終話を読む 講談社は6月22日、龍大和氏によるマンガ「俺の指先で濡れる世界」最終話「すべてが濡れたその後に」をヤンマガWebにて公開した。 最終話では、1年後、男女が協力して働くようになった世界で、初めての“結婚”が行なわれる。しかし、とんでもないハプニングが起こりカズヤは……。 ヤンマガWeb「俺の指先で濡れる世界」のページ