6月22日、長崎ヴェルカは、熊谷航と2026－27シーズンの選手契約継続および、2027－28シーズンまでの複数年契約に合意したことを発表した。 大分県出身で30歳の熊谷は、173センチ70キロのポイントガード。大東文化大学から2018－19シーズンに特別指定選手としてシーホース三河へ加入し、その後は信州ブレイブウォリアーズ、秋田ノーザンハピネッツを経