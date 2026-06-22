映画『Truth & Treason（原題）』が、『真実と反逆～ナチスと闘った若きレジスタンス～』の邦題で10月16日よりヒューマントラストシネマ有楽町ほかにて全国順次公開されることが決定した。 参考：『Michael／マイケル』に賛否の声が飛び交う背景を解説“演劇”ではなく“音楽”で描いた本質 本作は、第二次大戦下のドイツで、10代の若きレジスタンスがナチスの真実を伝えようとした実話をもとにした