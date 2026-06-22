２２日の債券市場で、先物中心限月９月限は続落。朝方の売りが一巡したあとは下げ渋る動きとなったが、原油高に伴う国内物価の上振れ懸念から上値は重かった。 米国とイランは２１日にスイスで戦闘終結に向けた協議を行ったが、トランプ米大統領は自身のＳＮＳに「イランがレバノンの親イラン民兵組織ヒズボラの戦闘をやめさせなければ、イランとの戦争を再開する」と投稿。中東情勢の先行き不透明感から原油価格の先高観が