２２日前引けの日経平均株価は前営業日比１３９８円４１銭高の７万２６４８円４７銭と大幅続伸。前場のプライム市場の売買高概算は１０億１３２５万株、売買代金概算は５兆３８０３億円。値上がり銘柄数は７９３、値下がり銘柄数は７２５、変わらずは４３銘柄だった。 きょう前場の東京株式市場は朝方に先物主導で若干売り優勢で始まったのも束の間、すぐにプラス圏に切り返し次第高の展開に変わった。上げ幅は１４００円近