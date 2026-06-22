7月9日よりテレビ大阪ほかで放送がスタートする中村ゆりかと佐野玲於のW主演ドラマ『夫に不倫をお願いされました』の追加キャストとして、葉山奨之、ハシヤスメ・アツコ、横野すみれ、濱津隆之らの出演が発表され、あわせてキービジュアルが公開された。 参考：中村ゆりか×GENERATIONS 佐野玲於がW主演『夫に不倫をお願いされました』放送決定 本作は、作者の中家ヨシタカの実体験をもとに描かれたことで話題