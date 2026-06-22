後ろを振り返り、付いてきてるか確認▶桜並木をお散歩…（⇒次へ）【画像を見る】もうダメ…優しいギター演奏に完全お休みモードへ突入寸前のワンちゃんお散歩をするワンちゃん（⇒次へ）心地よい音色に思わずうとうと…。皆さんもそんな経験があるのではないでしょうか？どうやらワンちゃんも、癒しのメロディーには眠気を誘われてしまうようです。今回は、Instagramで話題になっている「ワンちゃんのかわいすぎる寝落ち姿」