気づけば気温がぐっと上がって、夏の訪れを間近に感じる季節がやって来ました。夏のお休みに向けて、今年は南国グルメを楽しんだり、絶景に癒やされたりしたい！と女子旅の計画を立て始めた人も多いのではないでしょうか？せっかくなら泊まるホテルにもこだわって、気分が上がる滞在を楽しみたいですよね。今回は、沖縄に新オープンした夏の女子旅にぴったりな「サウスゲートホテル沖縄」をご紹介。港直結という抜群の立地で、