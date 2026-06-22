［北中米W杯グループステージ第２節］日本 ４−０ チュニジア／６月20日／エスタディオ・モンテレイ現地６月20日に開催された北中米ワールドカップのグループステージ第２節で、日本代表はチュニジアと対戦。４−０で快勝を飾り、１勝１分けとした。開始４分に鎌田大地の技あり弾で先制した日本は、31分に上田綺世の強烈なミドルシュートで加点。69分に伊東純也、84分に再び上田がネットを揺らし、アフリカの雄を粉砕した。