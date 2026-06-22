恋愛もタイパや相性の良さが重視され、会ってすぐ“ナシ判定”をすることも、されることも多い現代。こども家庭庁の2024年度調査(※1)では、直近5年で結婚した人の4人に1人が「マッチングアプリで出会った」と回答したのだとか。いまや恋愛の入口は、“自然な出会い”よりアプリが当たり前の時代です。ではもし、最初のデートがまったく盛り上がらなかったら――？ヤケクソ活動の一環でマッチングアプリに登録した不幸体質の灰田は