【Ｗ杯GS第２節】日本 ４−０ チュニジア／６月20日／エスタディオ・モンテレイ北中米Ｗ杯の第２戦、日本代表はメキシコのモンテレイでチュニジア代表と対戦。４−０の勝利を飾り、勝点を４に伸ばした。初戦のオランダ戦は二度リードされながら２−２に追い付き、絶対的に勝点３が必要と言われたチュニジア戦で大勝という上々の結果だが、その中で１つ評価したいのは選手起用だ。チュニジア戦では、オランダ戦から４人のスタ