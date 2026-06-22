【写真】木村拓哉とKoki,＆Cocomiの仲良しショット 木村拓哉の次女・Koki,（「o」はマクロン付きが正式表記）が自身のInstagramのストーリーズを更新。父の日にちなんだ内容が注目を集めている。 ■Koki,が木村拓哉と愛犬のモノクロショット公開 Koki,は「Happy Father’s Day」というコメントを添え、木村と愛犬のモノクロショットを公開。 写真には、チェックシャツに短パン、メガネを合わせた木村の姿が。