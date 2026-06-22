【その他の画像・動画等を元記事で観る】 桑田佳祐が、CDシングル「人誑し / ひとたらし」のリリースを記念したライブセレクション特番『TAISHITA presents 桑田佳祐 Play Back Live～夏祭りツアー直前SP～』の番組内にて、急きょ決定した“桑田佳祐に関するとある発表”がアナウンスされることが明らかになった。 ■「人誑し / ひとたらし」MVは6月23日21時公開 最新CDシングル「人誑し / ひとたら