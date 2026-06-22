22日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年9月限は前日比1440円高の7万2760円と急騰。日経平均株価の前場現物終値7万2648.47円に対しては111.53円高。出来高は1万8708枚となっている。 TOPIX先物期近は4101ポイントと前日比49ポイント高、現物終値比3.74ポイント高で推移。 ○主要先物価格・正午時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 72760 +1440