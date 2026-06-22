日経225先物は11時30分時点、前日比1300円高の7万2920円（+1.81％）前後で推移。寄り付きは7万1590円と、19日取引終了後のナイトセッションの終値（7万1850円）を下回る形で、売りが先行して始まった。直後には7万1320円まで下げ幅を広げる場面もみられた。ただ売り一巡後に上へのバイアスが強まり、現物の寄り付き直後に7万2000円台を回復すると、終盤にかけ7万3020円まで上げ幅を広げた。 一部報道で、米国・イランの仲介