ノースサファリサッポロの運営会社「サクセス観光」が、６月２２日にも違法建築物の除却命令の取り消しを求める審査請求を札幌市に申し立てることが分かりました。札幌市南区のノースサファリサッポロを巡っては２０２６年３月、市がサクセス観光に対して、すべての建物の撤去を命じる「除却命令」を言い渡しました。サクセス観光の関係者によりますと、違法建築物の撤去を進めている中、「市が強制的な処分を行うこと