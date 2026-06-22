佐藤啓官房副長官が柏崎刈羽原発を視察し、営業運転を再開した6号機の運営状況などを確認しました。 政府は、柏崎刈羽原発の再稼働に伴い監視強化チームを発足させていて、チーム長を務める佐藤副長官が21日に6号機の構内に入りました。中央制御室で所員から運営状況の説明を受けたほか、敷地内で放水訓練などを見学しました。 ■佐藤啓官房副長官 「柏崎刈羽原発の安定的な運営に努めていることをあらた