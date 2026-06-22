去年4月、安芸郡府中町の公園で男性に暴行を加えて死亡させ、金品を奪ったとされる19歳の男が、22日の初公判で起訴内容を認めました。強盗致死の罪で起訴されているのは安芸郡の建設作業員徳永孝志被告 19歳です。起訴状などによると徳永被告は去年4月、安芸郡府中町の公園で東京都の会社員の男性の頭などを殴るなどして死なせた上、金品を奪った罪に問われています。22日の初公判で、徳永被告は「間違いありません」と起訴内容を