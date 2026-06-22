国による「強化型保安監査体制」の適用から１年が経ち、ＪＲ北海道が保線作業の安全対策の一部を報道陣に公開しました。（関係者）「まずウェアラブルカメラの電源をＯＮにしてください」ＪＲ北海道が公開した新たな安全対策では、保線作業の見張り員のヘルメットに小型カメラを装着し、トラブルがあった場合の原因究明や再発防止に役立てています。ＪＲ北海道を巡っては２０２４年１１月、砂川駅構内で見張り員を配置せずに保線作