お笑い芸人のサンシャイン池崎（44）が21日、自身のYouTubeチャンネル『サンシャイン池崎の超・空前絶後超絶怒涛のギャラクシーちゃんねる極』を更新。8年連れ添った愛車のホンダ『フィット』との別れを報告するとともに、納車されたばかりの新車をお披露目した。【写真】「池崎さんにピッタリ」「おしゃれな選択」サンシャイン池崎が購入した“人生初”の新車／8年連れ添ったホンダ『フィット』池崎がこれまで8年にわたり愛用