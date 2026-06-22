2026年6月26日(金)、27日(土)の2日間、Soup Stock Tokyo外食店舗(白馬店を除く)および、家で食べるスープストックトーキョー一部店舗にて、スープ専門店がカレー専門店に変身する夏の祭り「Curry Stock Tokyo」が開催される。【画像】新登場のカレー(全3種)を見る2026年はCurry Stock Tokyoの合言葉「Something Yellow！」をテーマに開発した3種類の新商品を含む、スープ専門店の“本気のカレー”全7種類を提供する。また、この2日