2026年6月19日、中国メディアの参考消息は、ドイツ紙フランクフルター・アルゲマイネ・ツァイトゥング（FAZ）の報道を基に、西側諸国の経済は台湾の半導体産業への依存を深め続けていると伝えた。記事はまず、6月初めに行われた米半導体大手エヌビディアのジェンスン・フアン（黄仁勲）CEOの台湾訪問に言及した。記事によると、フアンCEOは訪台のたびに講演へ台湾のスラングを取り入れたり、夜市や屋台の焼きイカを称賛したりする