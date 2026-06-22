バンダイナムコグループのBANDAI SPIRITS（バンダイスピリッツ、東京都港区）は、クロスメディアコンテンツ「ダンボール戦機」15周年記念のハイエンドプラモデル「ハイパーファンクション LBXアキレス」「同 LBXジ・エンペラー」の予約受付を、2026年6月16日からバンダイナムコグループの通販サイト「プレミアムバンダイ」ではじめた。発送は10月の予定。広い可動域によりアクションシーンを自在にポージング可能同コンテンツの15