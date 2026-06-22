桑田佳祐に関するとある発表が、25日午後8時より公式YouTubeチャンネルでプレミア公開される特番『TAISHITA presents 桑田佳祐 Play Back Live〜夏祭りツアー直前SP〜』内で行われることが明らかになった。【ライブ写真多数】超豪華ゲストが集結！『九段下フォーク・フェスティバル’25』の模様24日にCDシングル「人誑し / ひとたらし」をリリースする桑田。同作の表題曲「人誑し / ひとたらし」は、テレビ朝日系テレビアニメ