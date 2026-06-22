ブラックマヨネーズの吉田敬とチュートリアルの徳井義実がタッグを組み、若手芸人による持論に耳を傾ける新番組『吉田徳井の大予言』をきょう22日深夜0時から放送する。全4回にわたって送る。【動画】「めちゃめちゃ深いこと言うやんけ…」感心するブラマヨ吉田＆チュート徳井実験的な企画を次々と生み出すABCテレビの深夜枠「月よるビッグバン」。その第7弾となるのが同番組。、『M-1グランプリ』のレジェンド王者であり同期