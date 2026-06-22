6人組ボーイグループ・BOYNEXTDOORの日本初冠トークバラエティー『BOYNEXTDOOR トモダチベース』（日本テレビ／毎週土曜後2：30〜）が、20日に最終回を迎えた。Hulu特別版では、これまでの収録を振り返るBOYNEXTDOORの模様を配信中。オリコンニュースでは、メンバーにインタビューを実施した。【オリコン独占カット】収録を振り返って…優しい笑顔を見せるメンバー2023年にHYBE MUSIC GROUP傘下レーベル・KOZ ENTERTAINMENT