栃木県宇都宮市にある資料館の駐車場でドリフト走行をしたとしてオランダ国籍の男が逮捕された事件で、男がドリフト走行をする前に、当該の資料館を見学していたことが警察への取材で新たにわかりました。この事件は今月15日、宇都宮市にある「大谷資料館」の駐車場でドリフト走行をして路面にタイヤ痕をつけて損壊したとして、オランダ国籍の自称・建設会社経営、ロイ・ウィッテ容疑者（32）が逮捕されたものです。ロイ容疑者はき