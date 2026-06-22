LINE限定ミニアプリ【猫猫のお手伝いをしよう！猫猫の薬草手帖】開始テレビアニメ『薬屋のひとりごと』から、季節の植物をテーマにした毎月のビジュアル企画「猫猫、壬氏と巡る四季」の6月ビジュアルが公開された。2年間にわたり展開されたこのシリーズも、今回でついに最後の一枚となる。【画像】猫猫と一緒に薬草集め！『薬屋のひとりごと』LINEアプリ6月のテーマは、シロツメクサ。どこまでも広がる青空のもと、シロツメク