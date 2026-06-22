株式会社ポケモンが、2026年7月17日（金）～8月23日（日）に、「Pokémon Sleep 3rd Anniversary 横浜でみっけ！ポケモンねがおリサーチpresented by MITSUBISHI ESTATE GROUP」（以下、「本イベント」）を、三菱地所株式会社と共催することが発表された。 睡眠ゲームアプリ『Pokémon Sleep（ポケモンスリープ）』は、2023年7月20日（木）の配信開始後、3周年を迎える。このリリース