高市総理は公設秘書が関わったとされる中傷動画や暗号資産の問題をめぐり、「近日中に秘書の陳述書と相手企業からの提案書を国会に提出する」と明らかにしました。国会記者会館から中継です。高市総理の公設秘書が中傷動画の作成者側とのオンライン会議に出席していたことは明らかになっていますが、高市総理は一連の問題について、秘書に文書を提出させることで問題の収束を図りたい考えです。高市総理「近日中に奈良の秘書の陳述