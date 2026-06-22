5月31日(日)、コンセプトEP「C.U.T」リリースツアー”羽化”のツアーファイナル＠Zepp Hanedaを開催した、yama。 そのライブより、TVアニメ「黄泉のツガイ」ED主題歌「飛ぼうよ」と、OP主題歌「飛ぶ時（Vaundy）」yama カバーバージョンのライブ映像が、6月27日(土)21時にプレミア公開されることが決定した。 yamaの仮面の奥の人間味が露わになるストイックなバラード「飛ぼうよ」