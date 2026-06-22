NPO法人放送批評懇談会が日本の放送文化の質的向上を願い、優れた番組や個人・団体を顕彰する「ギャラクシー賞」の2026年5月度月間賞に、フジテレビで5月23日に放送された土曜プレミアム『ツッコミ芸人No.1決定戦 ツッコミスター』が選出された。【写真】頂上決戦に挑んだ12人の腕利きツッコミ芸人たち本番組は、霜降り明星・粗品がMC・審査員を務め、自ら出場者の選定・お題の方向性にまで深く関わった“ツッコミ”という芸を